LAFLAMME PELLETIER, Gisèle



À la Résidence L'Air du Fleur de Saint-Jean-Port-Joli, le 13 novembre 2022, à l'âge de 89 ans est décédée madame Gisèle Laflamme, épouse de feu monsieur Henri-Georges Pelletier. Elle était la fille de feu dame Marie-Rose Poirier et de feu monsieur Albert Laflamme. Originaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, elle demeurait à Saint-Aubert de L'Islet. Elle était la mère de: feu Gaétan, Jacqueline (Germain Robichaud) et Léo. Elle laisse aussi ses petits-enfants: Simon Robichaud (Alexandra Rhéaume) et Marjorie Robichaud (Marc-Olivier Picard); ses arrière-petits-enfants: Mégane et Tristan Picard, Thomas et Chloé Robichaud. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Sœur Irène, feu Léo (Gisèle Bibeau), Sœur Gilberte s.s.c.m., feu Guy (Anne-Marie Ruel), feu Jean-Louis (Marcelle Lajoie), Roger (Ginette Talbot), Rita (Robert McLellan), Aline (Guy Duchesneau), Lionel (Madeleine Nackers), Clermont (Pauline Prévost), feu Réginald, Nicole (Michel Chabot); de la famille Pelletier: feu Louis-Marie (feu Renée Rogeau), Romuald (Solange Dumas), feu Jean (Claire Dumas), Germain (Marielle Thériault), Anita (feu Rosaire Morin), Véronique. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es), sans oublier ses anciennes collègues d'enseignement. De sincères remerciements sont adressés à Yves et Bernard de la Résidence l'Air du Fleuve qui l'ont accueillie chaleureusement ainsi qu'à l'ensemble du personnel pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Dystrophie musculaire Canada, 1425, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 506, Montréal (Québec) H3G 1T7, https://muscle.ca/fr/ ou à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 26 novembre à compter de 12h30. Veuillez noter que le port du masque est fortement recommandé.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Aubert.