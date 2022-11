FAUVEL, Pierre



Le 16 novembre 2022, à l'âge de 83 ans, est parti paisiblement notre cher Pierre à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Fils de feu Alexis Fauvel et feu Marguerite Launay, il vit le jour au Mans, en France et immigra au Québec au début des années 60, où il écrivit un nouveau chapitre de sa vie. Aimant, curieux, farceur, épris de liberté, il aura su partager avec tous ceux qui l'ont connu son amour des bonnes choses de la vie. Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne Pedneault et ses trois filles chéries: Karina (Kenneth Andersson), Stéphanie et Alexandra (Eric Roberge); ainsi que ses sept petits-enfants adorés: Angie, Mika, Louka, Zia, Noah, Malika et Naomi. Il était le frère d'Alexis, Michel (Marie), Jacques (feu Nicole), Annick (Gilles), Elizabeth (Alain), Marie-Andrée (feu Lester), Philippe (Dominique), Catherine (Peter) ainsi que ceux qui sont partis avant lui, Marguerite, Jean, Raymond, Françoise et Jacqueline. Il laisse également derrière lui plusieurs membres des familles Fauvel et Pedneault ainsi que de nombreux amis. Sincères remerciements au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du Centre régional intégré de cancérologie (CRIC) pour leur soutien et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 15 h.Si vous désirez assister à la célébration via Internet, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le vendredi 25 novembre 2022 à 17 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".