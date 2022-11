MARTIN, Pierre



Des suites d'un accident de vélo, le 7 novembre 2022, à l'âge de 52 ans, est décédé entouré de l'amour des siens monsieur Pierre Martin, conjoint de madame Sophie L'Heureux, fils de monsieur Donald Martin et de dame Danielle Arsenault. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 2 décembre 2022 de 19 h à 21 h.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre ses parents Donald et Danielle et sa conjointe Sophie; ses enfants : Tristan Martin, Chloé Martin et la mère de ceux-ci Katia Robitaille; les filles de sa conjointe : Roxane L'Heureux-Rochette et Maëlle L'Heureux-Rochette, sa sœur Dominique et ses nièces Anaïs Johnson et Zoé Johnson, sa proche cousine Marie-Claude Arsenault-Dubé, ainsi que ses oncles, tantes, autres cousins, cousines, parents, nombreux ami(e)s et collègues de travail. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les excellents soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca. Une fondation qui lui tenait particulièrement à cœur.