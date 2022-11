ROBIN, Pauline Laberge



À l'Hôpital de Montmagny, le 9 novembre 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Pauline Laberge, épouse de monsieur Roger Robin. Elle était la fille de feu monsieur Roland Laberge et de feu dame Thérèse Gaudreau. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 10 h.Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roger, ses frères et sœurs: feu Louise (Gilles Cloutier), feu Marcel, Madeleine (Gilles Lacombe), Françoise (Adrien Dion), feu Cécile (Michel Simoneau), Jeanne D'Arc (Simon Blanchet), Rita (feu Gilles Proulx), Margot (feu Gaston Létourneau), Lisette (Jocelyn Cloutier), feu Denise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robin: feu Lisette (feu Laurier Bouffard), Thérèse (Georges Langlois), feu Arthur (Denise Boucher), feu Réal (Micheline Simoneau), feu Marcel (Christiane Gendron), Diane (Paul Kirouac). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un gros merci au personnel du CLSC et du CRDI de Montmagny pour les bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny : www.jedonneenligne.org/fondationhdm/. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la