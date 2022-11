MARTEL, Paul



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de M. Paul Martel, décédé au CHUL, le 31 octobre 2022, à l'âge de 92 ans, époux bien-aimé de madame Jocelyne Jinchereau, fils de feu Yvonne Demers et de feu Louis Martel. Il demeurait à Québec.Ancien directeur de la Caisse populaire de St-Dominique de Québec (maintenant connue sous le nom de Caisse populaire du Plateau Montcalm), il a fait preuve tout au long de sa vie de droiture, d'honnêteté, de serviabilité et de dévouement. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Claude, Johanne (Bertrand Szoghy); son petit-fils Benjamin Szoghy Martel, ainsi que neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de Pierre (Françoise Couture), feu Jean-Louis (Odile Plante), feu Jacques, feu Françoise (feu Robert Lacroix), et feu Christiane.L'inhumation aura lieu au cimetière Belmont. La famille tient à remercier l'équipe du foyer St-Antoine et celle du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec adressé au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, G1S 3G3, ou par téléphone : 418 527-4294 ou sur leur site web: www.societealzheimerdequebec.com.