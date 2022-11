DUPUIS, Suzanne



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 2 novembre 2022, à l'âge de 79 ans et 6 mois, est décédée madame Suzanne Dupuis, fille de feu madame Hermine Trépanier et de feu monsieur Aristide Dupuis. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière Notre-Dame de Belmont à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son frère Pierre Dupuis (Louisette Dubois) et sa sœur feu Madeleine Dupuis; ses neveux et nièces: Nicole Fréchette, Marc Dupuis, Dominique Dupuis, Louis Fréchette et Claude Fréchette; son ami Jean-Claude Tremblay, ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leurs soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg, 7150, boulevard Cloutier, Québec, Québec, Téléphone : 418 628-0456