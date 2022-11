OLIVER, Harvey Ernest



Au Centre d'hébergement Saint Brigid's Home, le 17 novembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Harvey Ernest Oliver, époux de feu Andrée Bouliane. Il était le fils de feu Howard Oliver et de feu May Oliver. Originaire de Stellarton en Nouvelle-Écosse, il demeurait à Québec et autrefois à Saguenay. M. Oliver a eu la chance de rencontrer l'amour de sa vie, Andrée, à Saguenay, et ils ont partagé un amour profond pendant près de 60 ans. Malgré qu'il fût unilingue anglophone et qu'elle ne parlait que le français au début, leur histoire d'amour s'est épanouie et ils ont bâti une vie heureuse ensemble. Il a servi plus de 30 ans dans les forces armées canadiennes et il était un grand sportif, pratiquant notamment le baseball, le basketball, le badminton et la course à pied. En tant qu'instructeur bénévole, il a aussi enseigné aux jeunes les bases des sports d'équipes qu'il aimait tant. M. Oliver laisse dans le deuil sa fille bien-aimée Jacqueline et son fils adoré Vance (Anne-Hélène Bouchard); et ses chers petits-enfants: Sydney et Brandon. Il était le frère de Bruce Oliver (feu Judy), feu Jim Oliver (Margot) et de William Oliver (Mimi); le beau-frère de feu Jean-Guy Bouliane, feu Roch Bouliane (Claire) et de feu Bernard Bouliane (Rita). Sincères remerciements au personnel du Domaine de Bordeaux, du Centre d'Hébergement d'Assise et de Saint Brigid's Home pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches. La famille vous accueillera au complexeà compter de 12h30.Si vous désirez assister à la célébration via Internet, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 26 novembre 2022 à 13h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".