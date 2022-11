JACQUES, Marielle Deblois



Entourée de l’amour des siens, au CHSLD de Sainte-Marie, le 18 novembre 2022, à l’âge de 86 ans, est décédée Mme Marielle Deblois, épouse de feu M. Fernand Jacques. Elle était la fille de feu Edmond Deblois et de feu Mme Marie-Anna Asselin. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au funérariumle samedi 26 novembre 2022 de 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Anne-Marie Julien) et Jean-Yves (Diane Laplante); ses petits-enfants: Karen (Dominic Jacques), Audrey (Nicolas Simard), Brandon (Laurence Villardier), Noémie (Annie-Claude Larouche) et Abby (Patrick Tremblay); ses arrière-petits-enfants: William, Antoine, Megan, Raphaëlle et Olivia; ses frères et sœurs: feu Évelyne (feu Wilfrid Mathieu), Aline (feu Jean-Marie Pigeon), feu Bibiane (feu Wallace Veilleux), feu Edgar (Éveline Côté), Muriella (feu Victor Gilbert), feu Edmond (Yvette Gagnon), Wilfrid (Gaétane Girard), André (Nicole Bernier), Alexandre (Lucille Lavoie), Élise et feu Louiselle; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Roland (feu Géraldine Giguère), feu Edgar (Monique Pelletier), feu Rose-Annette (feu Jean-Paul Bisson) et Noël (Suzanne Meunier). Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie l’ensemble du personnel du Château Ste-Marie et du CHSLD de Sainte-Marie, particulièrement la responsable de l’établissement et petite-fille de Marielle, Karen Jacques, pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés à La Fondation Le Crépuscule, https://www.lecrepuscule.ca/faire-un-don ou à la La Paroisse Sainte-Mère de Jésus (Fabrique de Ste-Marie), https://smdj.ca/don-messe-cva