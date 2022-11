PARADIS, Yvon



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Yvon Paradis survenue à la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis, le 21 octobre 2022 à l'âge de 77 ans et 5 mois. Il était l'époux de feu madame Denise Gingras, fils de feu Henri Paradis et feu dame Marie-Claire Hamel. Il demeurait à Sainte-Marie de Beauce.Il laisse dans le deuil son fils Alain Paradis (Isabelle Cormier); ses petits-enfants adorés : Guillaume et Alexandra, ses frères et sœurs de la famille Paradis, Lise, Colette, Richard (Jocelyne Campagna), feu Francine (Donald Breton), feu Christian, son beau-frère Adrien Gingras (feu Simone Fournel), son grand ami Jean-Claude Fournel ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le merveilleux personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 15 h à 17 h.L'inhumation des cendres aura lieu le lundi 5 décembre 2022 à 11 h au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec Téléphone : 418 903-6177, Courriel : mspl.info@videotron.ca Site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.