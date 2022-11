GIRARD, Viviane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 13 octobre 2022, à l'âge de 63 ans, est décédée dame Viviane Girard, conjointe de monsieur Marcel Bergeron. Née à Ste-Foy le 12 décembre 1958, elle était la fille de feu dame Georgette Pelletier et de feu monsieur Richard Girard. Elle demeurait à Ste-Famille I.O.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 9h30. Outre son conjoint Marcel, madame laisse dans le deuil ses frères, son beau-frère et sa belle-soeur: Réjean, Rénald (Louise Bouchard), Sylvain (feu Guy Corbeil), Pierre Hélie (feu Solange); tous les membres de la famille Bergeron ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, tél.: 1-877-336-4443.