SIMARD, Paul-Émile



À l'hôpital de Valleyfield, le 2 octobre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Paul-Émile Simard, époux de Mme Madeleine Caron. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Daniel et Pascal (Madelina), son frère Dr. Camille (Agnès Hein), sa sœur Solange (feu Gaston Giroux), ses belles-sœurs Denise (feu Gilles Latulippe) et Monique, ses beaux-frères Jacques (Charlotte Bilodeau) et Michel (Lucie Voyer), ses neveux et nièce, ainsi que parents et amis. Il rejoint ses parents, ses frères et sœurs Yves, Doris, Andrée, Monique, Marthe, Denise et Langis, ses beaux-frères et ses belles-sœurs.