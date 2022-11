PAQUET, Isabelle Vachon



Au Centre d'hébergement Champlain, le 13 novembre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Isabelle Vachon, épouse de feu monsieur Robert Paquet. Elle était la fille de feu dame Alice Beaumont et de feu monsieur Edouard Vachon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 25 novembre 2022 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.et de là au cimetière de Belmont. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse en deuil ses filles: Linda (Lorenzo Vuerich) et Kathleen (Michel Allard, sa fille Stéphanie); ses petits-enfants: Cynthia Vuerich (Juan-Cruze Azpiazu), Nadia Vuerich et Nicolas Théodorakis; ses arrière-petits-enfants: Éliana, Sofia et William Théodorakis, Naia et Iker Azpiazu et Mia Mariage. Elle était la sœur de feu Martha (feu Rodolphe Dubé), Marjorie (feu Freddy Price), feu Ida (feu Maurice Delaunais), feu Patricia (Gérald Thivierge), feu Lise (feu Gérard Auclair) et feu Martin (Gabrielle Bernier) ainsi que Claire Paquet (feu Jean-Marie Proulx) et Pauline Paquet (ex-Jean Turcotte). Elle était la tante de feu Carol, Andrée et Steeve Thivierge, Danielle, Johanne, feu Yves, Rémi et Stéphane Delaunais, Marc Dubé, Michel Auclair, Dany et Marty Price, Pierre et Anne Vachon, Lucie et Louise Turcotte. Nous tenons à remercier le personnel du Centre d'hébergement D'assise et celui du CHSLD Champlain-des-Montagnes pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une rose dont les pétales me réconforteront ou un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.