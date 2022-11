CORRIVEAU CAMPAGNA, Cécile



Entourée de l'amour des siens au CHSLD Vigi Notre-Dame-de-Lourdes de Saint- Michel-de-Bellechasse, le 11 novembre 2022, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédée madame Cécile Campagna épouse de feu Jean-Baptiste Corriveau. Elle était la fille de feu Absalom Campagna et de feu Victoria Fortier. Elle demeurait à Buckland.La famille recevra les condoléances aule vendredi 25 novembre 2022 de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles le salon sera ouvert à compter de 11h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Normand, François (Manon Boutin), Benoît (Christiane Carrier), Daniel, Mario (Chantale Brochu), Serge, Isabelle (Justin Aubin); ses petits-enfants: Carl, Mylène et Carol-Anne Corriveau, Valérie et Alexandre Corriveau, Jessica, Cédric et Pierre-Olivier Corriveau, Raphaël, Virginie, Anthony Corriveau et leur mère Nancy Bélanger, Katy et Laurie Corriveau, Juliette et Jacob Corriveau, Baptiste, Eloi, Logan Aubin et leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Thérèse, feu Rita (feu Wilfrid Paquette), feu Maurice (Monique Lachance (Joseph Talbot)), Noëlla et Adrien (Aline Langelier). De la famille Corriveau, elle était la belle-sœur de: feu Germaine (feu Magella Rochette), feu Clément (1ère noce feu Irène Laflamme, 2es noces feu Jeannette Couture), feu Paul (feu Monique Dion), Gérald (Rachel Darveau), feu Alphonse (feu Thérèse Bernard) et Emilien (feu Lise Côté). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Remerciement spécial au personnel du CHSLD Vigi Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Michel pour les bons soins prodigués à notre mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté Buckland) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la