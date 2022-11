JOLIN, Helen



Au Centre Paul-Gilbert, le 9 novembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Helen Jolin, épouse de feu Jean-Paul Laflamme, fille de feu Mary-Ann Kerwin et feu Sylvère Jolin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mona (Fabrice), Kim (Marcus) et feu Paule; ses petits-enfants: James, Liam et Eva; ses sœurs: feu Sylvia (Rénald Blouin) et feu Carole; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Paul-Gilbert pour toute la bienveillance et les soins apportés à madame Jolin. Les funérailles auront lieu ultérieurement.