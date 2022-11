LECLERC, Pauline Gagnon



Paisiblement à son domicile, le 16 novembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Pauline Gagnon, épouse de feu monsieur Jean-Claude Leclerc, fille de feu Jérémie Gagnon et de feu Ida Cazes. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Line Jacques) et Martine (Luc Lacroix); ses petits-enfants: Frederik (Karine Paré), Philippe (Lydia Martel), Nicolas (Anne-Marie Bellerose) et Émilie; ses frères et sœurs: Yvette (Paul Dugas), feu Gilles (Fleurette Houde), feu Jérémie (Rolande Brochu) et feu Jos (Margot Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc: Huguette (feu Georges Pelletier), Hélène (Eric Lafrance), feu Blaise (Denise Beaulieu) et feu Jean-Marc (Françoise Lavertu), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre intégré de cancérologie, l'équipe des soins palliatifs du CLSC et celui du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande-Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, tél.: 418-687-6084, www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don