LAFOREST, Jacques



À l'Hôpital de St-François d'Assise, le 10 novembre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jacques Laforest. Il était l'époux bien-aimé de madame Jeannine Dion. Il était le fils de feu monsieur J.M.E. Laforest et de feu madame Marie-Blanche Guy. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Michel (Karine Mollinger); les enfants de son épouse: Daniel, Denis (Sophie Ouellet) et Martine Blouin (Denis Rutherford); ses petits-enfants: Thomas, Alex (Stéphanie), Sophie (David), Joannie, Sean et Mélanie ainsi que de nombreux arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses sœurs: Monique et Micheline; sa filleule Hélène Landry (Armand Laforge); ses beaux-frères: Claude (Micheline), Gilles et Denis Dion (Ruth). Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Laforest auLa famille recevra les condoléances, de 9h à 11h au salon du complexe etLa famille tient à remercier les membres du personnel soignant des soins palliatifs de l'hôpital de St- François d'Assise, pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Laforest. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur (www.coeuretavc.ca).