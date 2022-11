LÉGARÉ, Pierrette



Au CHU - CHUL, le 3 octobre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Pierrette Légaré, épouse de monsieur Émile Ouellet, fille de feu madame Yvette Thibeaudeau et de feu monsieur Philippe Légaré. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h30 à 11h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son époux Émile, elle laisse dans le deuil ses filles : Marie-Josée (Yves Joyal) et Isabelle (Lucie Brodeur); ses petits-enfants : Simon et Sophie (Natan Boily); ses frères : Fernand, Robert (feu Diane Brouillette) et Martial (Fernande Gélinas); les membres de sa belle-famille : Jeannette, Pierrette (Albert Caron), Nicole (Denis Venne), Lucie (Claude Grenon), Paul (Jacqueline Lavoie), André (Jeannette Ouellet), Pierre (Marie-Josée Côté) et Robert (Lisette Bouchard); ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Marcel, Solange, Denise, Jean-Claude et Raymond. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec en ligne ou en remplissant un formulaire qui sera disponible au salon.