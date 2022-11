PORTELANCE, Lomer



À l'IUCPQ, le 6 novembre 2022, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédé monsieur Lomer Portelance, époux de dame Régine Laganière, fils de feu monsieur Eugène Portelance et de feu dame Julienne Houde. Il demeurait à Grondines. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 25 novembre de 18h30 à 21h età partir de 10hL'inhumation aura lieu à une date ultérieure. Monsieur Portelance laisse dans le deuil sa tendre épouse des soixante-six dernières années, Régine Laganière; ses enfants: Estelle (Luc Caron), Benoît (Micheline Côté) et Annie; ses petits-enfants: Émilie Caron (Benoît Côté), Mireille Caron (Muncef Ouardi), Julien Caron (Marilyne Cayer), Mathieu Daoust (Céline Galarneau), Andréanne Daoust (Jean-François Jobin) et Sébastien Daoust; ses arrière-petits-enfants: Victoria, Élisa, Elliot, Élisabeth, Charlotte, Christopher, Anthony et Madison. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs: feu Jeanne d'Arc (feu Fernand Rivard), feu Annette, feu Jacqueline, feu Paul-Eugène (feu Marie Gauthier), Jean-René (Rosella Thibault), feu François, Jacques (Brigitte Fraser) et Gilles (Micheline Hamelin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laganière: feu Jean-Marc, feu Mario (Jacqueline Garneau), feu Fernand (feu Rita Goudreau), feu Clément (feu Henriette Langlois), feu Isabelle (feu Jean-Guy Gagnon), feu Louiselle (Roland Pouliot), Lucie, Jean-Louis (Lise Houle), Régis (Lucie Samson) et Marie-Andrée (Michel Bélanger) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer https://fqc.qc.ca/fr Des formulaires seront disponibles au salon.