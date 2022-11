CHAREST, André



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès d'André Charest survenu à l'Hôtel-Dieu de Lévis le 12 novembre 2022, à l'âge de 79 ans. Il était l'époux de Betty Chouinard et fils de feu Henri Charest et de feu Antoinette Bernier. Il habitait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. André laisse dans le deuil outre son épouse Betty, son fils Steve (Debbie Dwyer) ainsi que sa fille Kathleen (Charles Richard Mathieu). Il laisse également ses petits-fils qu'il chérissait tant Mathieu (Jessica White) et Gabriel Charest; ses soeurs : Michèle (feu Daniel Roy) et Marie (Robert Gagnon); sa belle-famille Chouinard : Patsy (Baptiste Tapp), Francis (Claire Bélanger), John (Guylaine Gagnon), Ann (Roger Blais) ainsi qu'Éric. De plus il laisse toute la famille Lemieux, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le travail extraordinaire de l'équipe de l'urgence et des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel du 7 ième étage notamment le Dr Pierre Grandmont. Un remerciement à son médecin de famille Dr Anne-Sophie Houle. Pour souligner son départ, une rencontre aura lieu ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, G1J 1B8.