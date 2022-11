Aubaines à ne pas manquer: avec le porc à ce prix, c'est le temps de faire des provisions

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Noël est dans un mois, mais les circulaires m’ont inspirée à vous donner ce conseil cette semaine : si vous le pouvez, commencez à acheter le nécessaire pour vos recettes (ce qui se conservera jusque-là, évidemment) lorsque le rabais en vaut la peine. Pourquoi en parler aussi tôt ? Parce que lors des fêtes et événements spéciaux, les épiciers savent qu’ils n’ont pas vraiment besoin de vous attirer avec l’aubaine de l’année et que vous allez devoir faire certains achats, quel que soit le prix... et le total de la facture peut grimper vite ! Ajoutons à cela que lorsque tout le monde cuisine la même chose, les étalages peuvent aussi être vides assez rapidement.

Vous avez absolument besoin de soupe condensée en conserve ou de céréales croustillantes colorées pour vos recettes ? Ça vaut la peine de faire le tour des circulaires et de repérer les bonnes aubaines pour s’éviter des maux de tête le moment venu.

Cette semaine, le filet de porc est à 3,77 $/lb chez Super C et la demi-longe de porc à 1,99 $/lb chez Maxi et Provigo. Ces coupes sont parfaites lorsque taillées en cubes, ce qui peut être beaucoup plus avantageux et économique que ceux tout prêts à l’épicerie. Si les pièces de viande sont belles (et sans trop de gras), vous pourriez en acheter à l’avance et vous en servir pour une classique tourtière ou même pour un ragoût, ça se conservera bien au congélateur d’ici là !

Bonne popote... et bon appétit !

LUNDI

POULET AU CITRON, LÉGUMES RÔTIS ET CROÛTONS AU PARMESAN SUR LA PLAQUE

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Prép : 15 min

Cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS

1⁄4 tasse de jus de citron

1 c. à soupe de zeste de citron râpé

5 c. à soupe d’huile d’olive

2 gousses d’ail hachées finement

1⁄2 c. à thé de romarin séché

1⁄2 c. à thé de thym séché + 1 c. à thé

1⁄2 c. à thé de flocons de piment fort (facultatif)

8 hauts de cuisses de poulet désossés la peau enlevée (environ 1 1/4 lb)

2 tranches de pain de campagne de 2,5 cm d’épaisseur, coupées en cubes

2 c. à soupe de parmesan râpé

2 courgettes coupées en morceaux

1 tasse de tomates cerises

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un grand bol, mélanger le jus et le zeste de citron, 2 c. à soupe de l’huile d’olive, l’ail, le romarin, 1⁄2 c. à thé du thym et les flocons de piment fort, si désiré. Saler et poivrer. Ajouter les hauts de cuisses et bien mélanger. Mettre les hauts de cuisses sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin et les arroser de la marinade.

Dans un bol, mélanger les cubes de pain, 2 c. à soupe de l’huile d’olive et le parmesan. Étendre le mélange sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, puis le pousser sur un des côtés. Sur l’autre côté de la plaque, étendre les courgettes et les tomates. Arroser des restes de l’huile d’olive et du thym. Saler et poivrer.

Mettre les deux plaques au four préchauffé à 425 °F et cuire de 20 à 25 minutes, ou jusqu’à ce que le jus qui s’écoule du poulet, lorsqu’on le pique avec une fourchette, soit clair et que les croûtons soient dorés (intervertir les plaques à la mi-cuisson et remuer les croûtons et les légumes). Au moment de servir, mélanger les légumes rôtis et les croûtons au parmesan.

BON À SAVOIR !

La veille, on prend quelques minutes pour mariner le poulet et couper les légumes et les cubes de pain. Le soir venu, on n’aura plus qu’à enfourner le tout !

MARDI

FILETS DE PORC À LA MARMELADE D’ORANGE

Coup de pouce

Photo Maya Visnyei

Portions : 4

Prép : 5 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

7 carottes coupées en deux ou en quatre sur la longueur

4 échalotes françaises coupées en deux

3⁄4 c. à thé de muscade râpée ou moulue

3 c. à thé d’huile d’olive

1 filet de porc paré (1 lb)

1⁄4 tasse de marmelade d’orange

1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne

1⁄2 c. à thé de sauge séchée

sel

PRÉPARATION

Dans un grand bol, mélanger les carottes et les échalotes avec la muscade et 2 c. à thé de l’huile. Saler et réserver.

Saler le filet de porc de chaque côté. Dans un grand poêlon allant au four, chauffer le reste de l’huile à feu moyen vif. Ajouter le filet de porc et cuire, en le retournant souvent, pendant 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré. Ajouter le mélange de carottes réservé. Poursuivre la cuisson au four préchauffé à 425 °F pendant 15 minutes ou jusqu’à ce que le porc soit encore légèrement rosé à l’intérieur. Mettre le filet de porc sur une planche à découper, couvrir de papier d’aluminium, sans serrer, et laisser reposer de 5 à 10 minutes avant de le trancher.

Entre-temps, dans une petite casserole, mélanger la marmelade, la moutarde et la sauge. Cuire à feu moyen de 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait légèrement épaissi et soit sirupeuse.

Remuer les carottes dans le poêlon pour les enrober du jus de cuisson du porc. Mettre les tranches de filet de porc dans le poêlon et arroser de la sauce.

MERCREDI

TACOS DE POISSON SUR LA PLAQUE, SALSA À L’ANANAS

Coup de pouce

Photo Hans Laurendeau

Portions : 6

Préparation : 10 min

Cuisson : 12 min

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile végétale

1⁄2 c. à soupe de jus de lime

1⁄2 tasse d’ananas coupé en dés

1⁄2 tasse de grains de maïs

1 tomate coupée en dés

2 oignons verts hachés finement

1 lb de filet de poisson à chair blanche

1⁄2 poivron rouge coupé en fines lanières

6 feuilles de laitue Boston

1⁄4 tasse de coriandre fraîche hachée

6 tortillas de blé entier de 20 cm de diamètre

crème sure faible en gras (facultatif)

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un petit bol, mélanger l’huile et le jus de lime, l’ananas, le maïs, la tomate et la moitié des oignons verts. Saler et poivrer. Réserver.

Mettre les filets de poisson sur une plaque de cuisson tapissée de papier-parchemin. Saler et poivrer les filets, puis couvrir de la salsa réservée. Déposer le poivron sur la plaque. Cuire au four préchauffé à 425 °F de 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que la chair du poisson se défasse facilement à la fourchette.

Au moment de servir, répartir les feuilles de laitue, le poisson, la salsa, le poivron, la coriandre et le reste des oignons verts sur les tortillas. Garnir de crème sure, si désiré. Rouler les tortillas sur la garniture en serrant bien.

JEUDI

BOLS DE BOUDDHA AUX HARICOTS AVEC ŒUF POCHÉ

Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 6 min

INGRÉDIENTS

1 1⁄2 tasse de riz blanc, cuit

1 boîte de haricots à œil noir

2⁄3 tasse de carottes en julienne

1 tasse de tomates cerises coupées en deux

1 tasse de bébés épinards

Environ 2⁄3 tasse de feta émietté

2 oignons verts ciselés

4 œufs

2 c. à soupe de vinaigre blanc

VINAIGRETTE TAHINI

1⁄2 tasse de tahini

1⁄4 tasse de mayonnaise

1⁄4 tasse de jus de citron

2 c. à soupe d’eau

1 c. à soupe de vinaigre

PRÉPARATION

Répartir joliment dans quatre bols le riz, les haricots, les carottes, les tomates cerises, les bébés épinards, le feta et les oignons verts.

Pulser les ingrédients de la sauce tahini dans un petit mélangeur. Réserver.

Chauffer une grande casserole remplie d’eau à mi-hauteur, jusqu’à frémissement. Ajouter le vinaigre.

Casser un œuf dans une tasse. Glisser l’œuf délicatement dans l’eau. À l’aide d’une cuillère, replier immédiatement le blanc sur lui-même.

Cuire pendant 3 minutes, puis retirer l’œuf à l’aide d’une cuillère trouée. Déposer l’œuf sur un papier absorbant. Faites deux œufs à la fois.

Déposer un œuf sur chacun des bols, garnir les pourtours de sauce tahini et tailler l’œuf en deux avant de servir.

BON À SAVOIR !

Pour les haricots, la sorte de votre choix ferait aussi l’affaire !

VENDREDI

POULET KUNG PAO

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile de canola

1 lb de hauts de cuisses de poulet, coupés en bouchées

1 oignon coupé en tranches

2 c. à thé de gingembre frais râpé

2 gousses d’ail hachées finement

2 poivrons coupés en cubes

1 petit piment épépiné et coupé en tranches

1 petite courgette tranchée de biais

1 oignon vert coupé en tranches

1⁄2 tasse d’arachides grillées non salées

1⁄4 tasse de coriandre fraîche hachée (facultatif)

Sauce à sauté

3 c. à soupe de sauce soya à teneur réduite en sel

3 c. à soupe de vinaigre de riz

3 c. à soupe de miel liquide

3 c. à soupe d’eau

1 c. à soupe d’huile de sésame

2 c. à thé de fécule de maïs

PRÉPARATION