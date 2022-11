FORTIN LAROCHE

Marie Desneiges



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de madame Marie Desneiges Fortin Laroche à l'Hôpital de l'Enfant Jésus, le lundi 7 novembre 2022 à l'âge de 99 ans et 10 mois. Elle est allée rejoindre son époux monsieur Louis Marie Laroche. Elle était la fille de feu Arthur Fortin et de feu Alice Gamache. Elle était native de Saint-Damase de L'Islet et a demeuré à Sainte-Foy pendant plus de 70 ans. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Carole Lefebvre), Pierre (Nancy Plourde), Céline (feu Claude Thibault, feu Michel Lapointe, Roger Gauthier), René (feu Brigitte Bradet, Monique Bolduc), Alain (Diane Hervieux), Ginette (Claude Mainguy), Louis (Diane Bourdages); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants qu'elle a tant aimé; ses frères et sœurs: feu Raymond (feu Thérèse Morneau), feu Gisèle (feu Raymond Lessard), feu Georges (feu Denise Berthiaume), feu Anita (feu Gustave Lessard), Raynald (feu Georgette Grenier, Thérèse Gagné), Feu Joseph (Louisette Blais), feu Pauline (feu Pierre- Paul Alain (Diane Tardif)), feu Denis (Jeannine Alcaraz); ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que les membres de la famille Laroche: feu Sœur Marie-Ange, feu Adrienne (feu Philibert Hémond), feu Pamphile, feu Honorius (feu Lucille Perry), feu Gabrielle; ses beaux-parents: feu Jean-Baptiste Laroche et feu Maria Blais; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Son départ laissera un grand vide et de beaux souvenirs dans le cœur de ceux et celles qui l'ont côtoyée et aimée. La famille tient à remercier ses amies ainsi que le personnel de la Roseraie pour les belles années passées à cette résidence. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin. La famille vous accueillera auPour un dernier hommage en présence des cendres,, à compter de 10 h.