ROUTHIER, Yvette



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 14 octobre 2022, à l’âge de 103 ans et 8 mois, est décédée madame Yvette Routhier, épouse de feu monsieur Léopold Bourgelas, fille de feu madame Léontine Gobeil et de feu monsieur Georges-Émile Routhier. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compterde 11 h . L’inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont en après-midi. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Dr Marc Bergeron) et Denis (Sylvie Martin); ses petits-enfants : Philippe Bergeron (Maryse Fournier), Caroline Bergeron, Rachelle Bergeron (Daniel Arseneault), Véronique Bourgelas et Valérie Bourgelas; ses arrière-petits enfants: Charles Philippe et Jean Gabriel Bergeron, Joseph, André, Émile, Louis, Anne, Siméon,Alban, Christine et Jonathan Arsenault ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier Dre Linda Audet ainsi que tout le personnel du CHSLD Côté Jardin et particulièrement à Stéphanie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.