BIXI: une saison record de 9 millions de déplacements en 2022

Le service de location de vélo BIXI a battu de nouveaux records pour sa saison 2022 qui s’est terminée le 15 novembre dernier, un signe que les Montréalais et les résidents des villes alentour sont toujours plus nombreux à préférer le vélo aux autres modes de transport.

BIXI a ainsi connu une hausse de 55 % de son achalandage et de plus de 30 % du nombre de ses membres pour sa 14e saison.

Le record de déplacements a aussi été dépassé avec près de 9 millions de trajets réalisés du 13 avril au 15 novembre, quand 5,8 millions de déplacements avaient été enregistrés en 2021.

La popularité du service commence également à se faire sentir dans les autres villes desservies à titre d’opérateur de service, telles que Longueuil, Laval, Montréal-Est, Westmount et Mont-Royal.

«Nous sommes heureux de constater que de plus en plus de villes s'intéressent à BIXI alors que les banlieues connaissent désormais le même succès que Montréal en matière d'achalandage», a déclaré jeudi par communiqué Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

Une dizaine d’autres villes sont d’ailleurs en discussion avec BIXI afin de développer l’offre dans les couronnes nord et sud de la métropole.

Le vélo électrique toujours plus populaire

Les BIXI électriques ont en moyenne été utilisés 24 % de plus que les vélos réguliers, une situation rendue possible avec l’ajout de près de 500 vélos à assistance électrique, une trentaine de nouvelles stations électriques et 765 nouveaux points d’ancrage.

«Reconnue comme l'une des grandes tendances internationales, la micro-mobilité électrique représente une nouvelle manière de se déplacer qui répond à la fois aux préoccupations actuelles liées au développement durable, à la congestion routière et à l'augmentation du prix de l'essence. Le vélo électrique vise aussi à inciter une nouvelle clientèle à délaisser l'auto solo», a précisé Alexandre Taillefer, président du conseil d'administration de BIXI Montréal.

Au total, 2400 vélos électriques et 184 stations électriques sont désormais disponibles pour les cyclistes.