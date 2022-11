TESSIER, Liliane Dion

(Mme Avon)



Aux soins palliatifs de l'hôpital Chauveau, le 9 novembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Liliane Dion, épouse de feu monsieur Edgar Tessier et fille de feu monsieur Lorenzo Dion et de feu madame Marie-Olive Brousseau. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Dion laisse dans le deuil ses frères et soeurs de la famille Dion: Robert (Louise Tremblay), feu Noëlla (feu Maurice Lanouette), Mariette (feu Steven Bourassa), feu Yolande (feu Florian Vézina), Huguette (feu Marcel Julien), Hélène (Michel Vézina) et Paul-Henri (Jocelyne Laliberté); ses filleuls: Jacques Lanouette et Anne Goulet; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tessier: feu Jean-Paul (feu Thérèse Paquet), feu Georges, feu Robert, feu Marie-Paule, feu Rachel (feu Odilas Jobin), feu Omer (Lucette Brousseau), feu Fernande (feu Florent Huot), feu Henri, feu Céline (feu Henri Defoy) et feu René (Jeannine Petit) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 13h sous la direction de la