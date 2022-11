GAGNÉ, André



À son domicile, entouré de son épouse et de ses enfants, le 11 novembre à l'aube de ses 77 ans est décédé monsieur André Gagné. Il était l'époux de madame Lucille Brochu et le fils de feu Wilfrid Gagné et de feu Jeanne Noël. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Rémi (Adeline Massaro), Serge, Valérie (Martin Déry); ses petits-enfants: Marguerite (Raphaël Lanctôt); Gabriel, Angélique, Louis (fils d'Adeline Massaro), Thomas, Éloïse, Étienne, Rose et Floranne; ses frères et sœurs: Léandre (feu Rollande Brochu), Monique (feu Marcel Laferrière), feu Marcel (Nicole Simard), Donald (Fabienne Morin) et Yvette (Jason Mac Leod); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Brochu: Réjeanne (feu Donald Audet), feu Gérard, Estelle (Gérard Leblond), feu Rollande (Léandre Gagné), Jean-Paul (Louisette Demers), feu Rita, Roland (Lise Ratté), Jean-Marc (Raymonde Carrier), Yvon (Ginette Bédard), Arthur (Hélène Bois); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Selon ses volontés, sa famille se réunira en toute intimité pour lui rendre hommage à une date ultérieure. Sincères remerciements à tout le personnel du Centre régional intégré de cancérologie (CRIC) ainsi qu'au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.