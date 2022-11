Cet hiver: huit nouvelles productions originales sur Vrai

La plateforme Vrai proposera huit nouvelles productions originales cet hiver, ramenant à l'écran des séries de Sarah-Jeanne Labrosse et de Patrick Groulx, en plus de mettre en vitrine des projets portés par Mélissa Bédard et Bianca Longpré ainsi qu'Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge.

Dès le 3 janvier, ce sera le retour de «Havana QC» avec une deuxième saison de huit épisodes. La famille Perrier commencera un nouvel été dans ce tout inclus québécois dans cette production d’URBANIA réalisée par Simon Sachel.

Le 10 janvier, Sarah-Jeanne Labrosse nous présentera d'autres maisons splendides dans sa série «Espaces». Elle ira jusque dans les Maritimes et à Toronto, notamment, pour nous faire rêver, dans cette production en quatre épisodes réalisée par Édith Jorisch et produite par Fair-Play.

Le 31 janvier, dans «Avec pas de plan!» nous suivrons Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge dans leur projet de construction d’une minimaison sur un terrain uniquement accessible par bateau. Jason Roy Léveillée a piloté les huit épisodes produits par Zone3.

Le 7 février, Patrick Groulx proposera la deuxième saison de la série «Dans ma tête: le retour». Des invités présenteront des numéros devant public qui se transformeront peu à peu en un récit imagé, passant de la scène à la fiction. Les 10 épisodes produits par Pixcom ont été réalisés par Marc G. Carbonneau, Alain Jacques, Dominique Jacques, Raphaël Malo et Félix St-Jacques.

Le 21 février, Mélissa Bédard et Bianca Longpré discuteront avec des mères de partout au Québec pour les besoins de la série documentaire «Mamans extraordinaires». Sébastien Robineau a réalisé les 10 demi-heures pour la boite de production 1R2D.

Le 28 février, Marie-Ève Janvier assurera la narration de la nouvelle série documentaire «Ils sont nés!», taillée sur mesure pour les amoureux des animaux. La caméra du réalisateur Julien Gagnon a suivi les premiers mois cruciaux de la vie de cinq espèces animales pour les huit épisodes produits par Pixcom.

Le 14 mars, la série documentaire «L’hôpital des ados» nous présentera la vie d’adolescents malades. Ceux-ci partageront leurs réflexions et leur soif de vivre. Les réalisateurs Félix St-Jacques et Félix Trépanier proposeront huit rendez-vous produits par Pixcom.

Enfin, le 28 mars les abonnés de Vrai auront droit à la deuxième saison de «C'est arrivé près de chez vous». Des villes et des villages paisibles de chez nous ont été le théâtre de drames épouvantables, qui sont présentés par le réalisateur Bernard Nadeau en huit épisodes produits par Pixcom.