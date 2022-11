Classique du Nord : des jeunes joueurs de basketball à inspirer

LAVAL - Difficile de trouver mieux que des joueurs qui rêvent à la NBA pour en inspirer d’autres. C’est essentiellement ce qui se passera de vendredi à dimanche, à la Place Bell de Laval, avec la présentation de la Classique du Nord durant laquelle six équipes de basketball de la NCAA seront à l’honneur pour y disputer un total de neuf matchs.

«C’est une belle expérience pour notre équipe, a fait valoir l’entraîneur-chef des Bobcats de Montana State Danny Sprinkle, jeudi, avant un entraînement de son équipe à Laval. Il y aura des jeunes qui viendront voir ces matchs, ce week-end, et qui sait si l’un de ces jeunes ne sera pas recruté un jour par notre université? En espérant qu’ils se souviendront de Montana State.»

Hofstra, Middle Tennessee, Quinnipiac, Stephen F. Austin et UNC Greensboro seront les autres clubs présents à Laval tout au long du week-end.

Heureux d’éviter Mathurin

Sprinkle est bien au courant de tout le talent qui émerge de la région de Montréal depuis quelques années dans le monde du basketball.

«Il y a de très bons joueurs qui viennent d’ici, a-t-il noté. Encore la semaine dernière, nous avons joué contre l’Université de l’Oregon. Keeshawn Barthelemy et Quincy Guerrier étaient dans leur équipe et ces deux-là proviennent d’ici.»

Parmi les athlètes originaires de Montréal, Sprinkle a naturellement de bons mots pour Bennedict Mathurin, ce Québécois ayant été sélectionné aussi tôt qu’au sixième rang, en juin, durant le dernier repêchage de la NBA.

«Je suis heureux qu’il soit dans la NBA car je n’aurai pas à diriger contre lui, a blagué l’entraîneur, à propos de la recrue des Pacers de l’Indiana. Nous avons justement un match prévu, à l’extérieur de notre conférence, contre l’Université de l’Arizona à la fin du mois de décembre. C’est un joueur au talent exceptionnel, il était plaisant à voir jouer, l’an dernier, dans la NCAA.»

En rêvant au March Madness

Si les parties disputées à la Place Bell comptent bel et bien au classement pour les équipes présentes, celles-ci se concentrent sur le même objectif en vue des prochains mois : se qualifier pour le célèbre tournoi du March Madness. Des six clubs présents à Laval, il y a seulement les Bobcats de Montana State qui avaient pris part au grand tournoi en 2022.

«À chaque année, c’est l’objectif d’aller au March Madness, a reconnu Sprinkle. Pour notre école, d’avoir participé à ce tournoi l’an dernier, c’était énorme.»

Montana State avait toutefois subi un cuisant revers de 97 à 62, dès le premier tour, contre la prestigieuse université de Texas Tech.

Un rôle d’ambassadeurs

Également présent jeudi, à Laval, Kyle Keller, entraîneur-chef de la formation texane des Lumberjacks de l’Université d’État Stephen F. Austin, en est un autre qui souhaite mener son équipe au fameux tournoi du mois de mars.

«Nous ne parlons que de ça, on veut non seulement se qualifier pour le March Madness, mais on veut y remporter des matchs», a projeté Keller.

D’ici là, chacune des six équipes présentes à Laval a trois rencontres à disputer à la Place Bell d’ici dimanche et, au passage, des jeunes à faire rêver.

«Tout le monde a des objectifs et des rêves dans la vie, a philosophé Keller. C’est une belle opportunité ces jours-ci pour nos joueurs d’être des ambassadeurs pour le basketball.»