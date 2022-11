Coming out: «Ma mère m'a mis dehors de chez nous» - Jérémy Gabriel

Le chanteur Jérémy Gabriel a lâché une bombe cette semaine en avouant avoir été mis à la porte de chez lui après avoir avoué son homosexualité à sa mère.

Le jeune homme explique en entrevue à BLVD 102.1 qu'il était sorti du placard il y a plusieurs années.

«J'avais 17-18 ans pis ç'a été mal reçu, explique-t-il. Ma mère m'a mis dehors de chez nous.»

Le «Petit Jérémy» a souligné le soutien de son père qui était bouleversé par la situation.

«Mon père, qui a tenu des propos homophobes toute sa vie, est venu me voir et m'a pris dans ses bras. Il m'a dit qu'il ne trouvait pas ça correct et qu'il m'aimait comme j'étais», confie-t-il. Il a ajouté qu'il l'a ensuite aidé à préparer sa valise.

Jérémy Gabriel a affirmé que les ponts se sont réparés entre sa mère et lui une fois le choc passé.

«Elle essaie même de me trouver un chum», a-t-il dit, à la blague.