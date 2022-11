Coupe Davis: le Canada accède aux demi-finales

Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov et Vasek Pospisil ont uni leur force pour permettre au Canada de vaincre l’Allemagne et d’accéder aux demi-finales de la Coupe Davis, jeudi à Malaga, en Espagne.

Avec une égalité de 1-1 après les deux matchs de simple, le duel en double a fait la différence. Si la paire composée par Kevin Krawietz et Tim Puetz a remporté la première manche haut la main, Pospisil et Shapovalov ont répliqué pour s’imposer 2-6, 6-3 et 6-3.

Krawietz et Puetz n’avaient jamais perdu en double dans le cadre de cette compétition, ayant remporté leurs huit matchs précédents lorsqu’ils évoluaient ensemble.

Les représentants de l’unifolié ont ainsi rendez-vous avec l’Italie, samedi.

«FAA» sauve la mise

Auger-Aliassime avait préalablement vaincu Oscar Otte en deux manches de 7-6 (1) et 6-4 sans trop de difficultés. Il permettait au Canada d’enregistrer sa première victoire dans ce duel.

«FAA», sixième au monde, a claqué 15 as, remportant pas moins de 89 % de ses échanges avec sa première balle de service. Il n’a offert qu’une seule balle de bris à l’Allemand (65e), se donnant lui-même six occasions de briser.

Shapovalov surpris

Shapovalov a quant à lui été surpris par Jan-Lennard Struff, pourtant bien moins bien classé que lui. Il s’est incliné en trois manches de 6-3, 4-6 et 7-6 (2) dans le premier match de la journée.

L’Ontarien a multiplié les erreurs dans ce match qui a duré 2 h 05 min. Il a commis 10 doubles fautes, qui ont en partie effacé les bénéfices de ses 18 as, en plus de 24 fautes directes. Il a notamment laissé passer une balle qu’il croyait hors-jeu avant que celle-ci ne tombe à l’intérieur des limites du terrain au moment où son adversaire profitait d’une balle de bris en troisième manche.

«Shapo» a toutefois fait preuve de résilience, profitant de sa cinquième balle de bris du jeu pour revenir à service égal au neuvième jeu du set ultime, le tout pendant que Struff (152e) servait pour le match. Mais il n’a jamais été dans le coup lors du bris d’égalité.

Il s’agit par ailleurs d’une sixième victoire en neuf affrontements pour Struff contre «Shapo».