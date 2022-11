BOUCHARD, Brigitte Delisle



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 1 novembre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Brigitte Delisle, épouse de feu monsieur Gaston Bouchard. Elle était la fille de feu madame Célévine Julien et de feu monsieur Emilien Delisle. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h30L'inhumation se fera au cimetière de la Nativité de Notre-Dame rue Wilbrod-Robert. Pour ceux qui le désirent, la cérémonie sera disponible en direct et en rediffusion via : https://funeraweb.tv/fr/diffusions/63458 Madame Delisle laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Martine Bélanger) et France (Jean-Pierre Renaud); ses petits-enfants : Simon (Julie Langlois), Jean-Benoît (Sarah Demers), Olivier, François (Bianca Cauchon) et Philippe; ses arrière-petits-enfants : Lya, Alec, Nolan, Elliot et Emma; sa belle-sœur Madeleine Morin (feu Clément Delisle); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard : Thérèse (feu Henri-Paul Caron), Florentine (feu Jean-Paul Béliveau) et Noël (Céline Durand). Sa cousine Catherine Delisle (feu Giuseppe Taciano) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Jean (feu Aline Chenard), feu Gisèle (feu Philippe Renaud), feu Claire, feu Jeanne, feu Marcelle (feu Paul Corcoran), feu Véronique (feu Adrien Marcotte), feu Thérèse (feu Marcel Dignard) et feu Marguerite (feu Jean Rioux). Un remerciement spécial au personnel de la résidence Le Royal Fleuri ainsi que de l'hôpital St-François d'Assise (soins palliatifs) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca