Des airs de 1999

LONDON | Le Rouge et Or se pointe à la Coupe Vanier avec une équipe plus jeune et moins expérimentée que ses rivaux de la Saskatchewan. Qu’à cela ne tienne, Glen Constantin y voit des similitudes avec la première conquête de la Coupe Vanier par l’Université Laval en 1999.

Avant sa première consécration à la grand-messe du football universitaire canadien de 1999, le Rouge et Or s’était frotté aux Huskies à l’occasion du Churchill Bowl, un 20 novembre, au PEPS de l’Université Laval. Une victoire de 27 à 21 qui pavait la voie à un titre national.

Quand il replonge dans ses souvenirs, la première chose qui vient en tête de l’entraîneur-chef est de tracer une comparaison entre son équipe actuelle et celle de 1999, où de jeunes joueurs moins expérimentés avaient fait connaître le programme de football lavallois partout au pays.

« Nos joueurs étaient très très jeunes. Ils ne connaissaient pas l’histoire du football universitaire canadien. Les entraîneurs, on savait très bien que c’était une équipe aguerrie. C’était l’équipe des années 90. Nos joueurs n’avaient pas cette pression-là puisqu’ils ne les connaissaient pas. »

Constantin a sous la main des joueurs plus jeunes, moins expérimentés et dont très peu possèdent l’expérience de la Coupe Vanier. Tout le contraire des Huskies.

« [Les Huskies] c’était le programme au Canada à l’époque. Mais nos joueurs ne ressentaient pas la pression puis on a juste joué au football.

« Le lien avec cette équipe-ci, c’est qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont été à la Coupe Vanier. Ils font juste jouer au football, s’amuser, compétitionner. »

« Une expérience de perdant »

L’expérience des Huskies n’effraie pas le moins du monde le receveur de passes Kevin Mital. Même si la Saskatchewan a pris part à la Coupe Vanier à Québec l’an dernier, ce n’est pas ce qui empêchera de dormir le prolifique receveur de passes à la barbe rouge.

« Expérience... Ils ont une expérience de perdant. Est-ce que c’est vraiment de l’expérience de qualité ? », questionne-t-il.

« Nous autres, ça fait dix jours qu’on est ici et on est bien. L’expérience on va la prendre sur le terrain durant le match. [...] Je ne pense pas que ça va changer grand-chose », poursuit la cible préférée d’Arnaud Desjardins.

Précieuse adversité

Il estime d’ailleurs que le chemin du Rouge et Or jusqu’ici apporte un précieux bagage à ses coéquipiers. Il a encore bien frais en mémoire le match de la Coupe Dunsmore et le suivant à la Coupe Mitchel.

« Les deux derniers matchs nous ont pas mal testés au niveau des nerfs », assure le pivot de deuxième année.

« C’est quelque chose qui n’a pas été vécu par tout le monde. Je pense qu’on a tout vécu cette année et on a vécu assez d’adversité pour se considérer prêts pour un match comme ça, peu importe si on a été là ou pas l’année passée. »

Guay au poste de centre ?

Le vétéran de cinquième année Nicolas Guay sera fort probablement le partant au poste de centre samedi. La semaine dernière, son coéquipier Nicolas Thibodeau a raté trois remises à son quart dès le début match et Guay avait pris la relève.

« J’ai pris pas mal toutes les répétitions au centre cette semaine, donc c’est ce à quoi je m’attends », avance celui qui disputera un dernier match universitaire en carrière.