«Juju dans mon coeur»: dire adieu à son compagnon poilu

Luna adore les animaux, surtout son chien Juju (prononcé Djoudjou), un teckel. Juju se fait vieille et, un jour, elle ne se réveille pas... Dans son deuxième album jeunesse, Justine Laberge-Vaugeois, du duo musical Alfa Rococo, explore le deuil avec délicatesse.

Photo courtoisie

Pourquoi vouliez-vous aborder le deuil animalier, en littérature jeunesse?

En fait, je n’ai pas nécessairement pensé au deuil en partant... Quand j’ai écrit mon premier livre, Un hérisson dans le bedon, c’était clair que j’allais parler de l’anxiété de ma fille, Marine. À la base, c’était un outil pour l’aider, car elle avait de gros soucis d’anxiété. Quand le livre a été publié, je me suis dit que j’avais un problème : mon autre fille ne me pardonnerait jamais d’avoir écrit une histoire juste pour ma plus vieille, sa sœur (rires) ! J’ai commencé à réfléchir, pour voir ce qui pourrait bien représenter Luna...

Afin de trouver une façon de l’aider, elle aussi, à affronter quelque chose?

Oui. On a eu un chien, un teckel, pendant des années. Même si Luna était petite et n’a pas connu beaucoup Juju, elle nous en parlait tous les jours. Je ne savais pas trop comment traiter ça : un livre sur le deuil ou sur le départ du chien ? Finalement, j’ai décidé d’aborder le sujet pour que ça fasse du bien au plus grand nombre de personnes.

Il y a tellement de douceur dans vos illustrations de l’album Juju dans mon cœur...

C’est drôle, parce que j’ai fait ce livre pour ma fille, mais ça m’a vraiment aidée aussi ! Mon deuil avec mon chien n’était pas fait... J’ai eu beaucoup de peine quand elle est morte, mais on dirait que dans ses dernières années – avec deux jeunes enfants et ma carrière – j’étais très occupée. Juju était vieille et malade, elle était rendue incontinente. Vers la fin de sa vie, je n’étais pas super patiente avec elle. Écrire cette histoire, ça m’a permis de me «réconcilier». C’est venu m’aider dans mon propre deuil.

Deux albums de littérature jeunesse en deux ans. Vous êtes sur une lancée!

Oui, Un hérisson dans le bedon est paru à l’automne 2021, puis maintenant celui-ci. En ce moment, je suis en train de travailler à un nouvel album musical. Sauf que, dans ma tête, il y a aussi plein de livres qui se créent. Je n’ai pas de troisième enfant et ce n’est pas prévu non plus, mais j’aimerais ça faire un troisième livre (rires)! Un autre livre pour les enfants, mais pas nécessairement inspiré de mes enfants.

Racontez-nous un moment drôle, marquant ou touchant avec votre chien.

J’ai eu Juju pas mal dans la période d’ascension d’Alfa Rococo. Je suis allée la chercher chez un éleveur de chiens, lors d’une tournée. Elle a commencé sa vie avec nous, en tournée ! C’était un peu rock and roll, pauvre petit chien. Elle avait fait un genre de burn-out ; c’était un peu trop!