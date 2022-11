BRÛLÉ, Robert



A l'Hôtel-Dieu de Lévis le 15 novembre 2022 à l'âge de 80 ans est décédé monsieur Robert Brûlé, époux de Colette Paquet, fils de feu dame Fleur-Ange Larose et de feu Gérard Brûlé. Il demeurait à Laurier-Station. La famille recevra vos condoléancesà compter de 9 h 30 jusqu'à 11 h, en l'église de Saint-Flavien.Les cendres seront inhumées au printemps prochain au cimetière paroissial de Saint-Janvier-de-Joly. Outre sa conjointe Colette Paquet, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Jocelyn, Martin (Sylvie Gendron), Caroline (Daniel Plante); ses petits-enfants: Jimmy, feu Yannick, Yan, Frédéric. Il était le frère de: Thérèse (feu Laurent Bergeron), feu Bernard (Liliane Laroche), feu Jean-Louis (Monique Plaisance), Monique, Cyrille (Marguerite Fortier), Jeannette (feu Léopold Demers), Lise (feu Yvon Dionne), Gilles (Lorraine Bergeron) et André. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: Alain (Lise Boucher), Céline (Marcel Ouellette), Serge (Jocelyne Mathieu), Gaston (feu Marlène Barbeau), Martine (René Fortier), Sylvain (Martine Bussières), François (Gaétan Rémillard), Harold, Annie (Bruno Lemay), Josée (Benoît Turgeon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis au https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou à l'adresse suivante : Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis, Qc G6V 3Z1.