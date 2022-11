ROBERT, Charles-Henri



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 11 novembre dernier à l'âge de 90 ans est décédé monsieur Charles-Henri Robert. Il était l'époux de feu madame Denise Marcotte. Il était le fils de feu madame Alice Langlais et de feu monsieur Ernest Robert. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son fils André Robert (Marie-Eve Bouchard), ses frères et sœurs: feu Alice (feu Léopold Mailloux), Yvonne (feu Raymond Lortie), feu Yvette (feu Jean-Paul Papillon), feu Marcel (Gertrude Langlais), feu Léopold (feu Muguette Landry), feu Gérard Robert (Diane Grenier), Jean-Claude, Rolande (Gaston Gosselin) et Claudette (Jean-Guy Dumas); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marcotte: feu Roland (feu Germaine Pruneau), feu Jacqueline (feu Ernest Drolet), feu Lucienne (feu Henri Lepage), feu Marcel, feu Fernand (feu Jeannette Bilodeau), feu René (feu Lauretta Bérubé), feu Claire (feu Laurent Dion) et Gérard (feu Rita Petitclerc); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et d'autres parents et amis. La famille a confié monsieur Robert auLa famille recevra les condoléances jeudi le 1er décembre de 19h à 22h etde 9h à 10h30.et de là au cimetière Saint-Charles, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec). La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement de Limoilou, tout particulièrement celui de l'unité 300 et le comité des bénévoles pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, (téléphone: 418 527-4294 et courriel : info@societealzheimerdequebec.com).