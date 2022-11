BOILARD, Yvon



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 22 octobre 2022 à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Yvon Boilard, époux de feu dame Mariette St-Hilaire. Il était le fils de feu monsieur Joseph Boilard et de feu dame Alexandrine Nadeau. Il demeurait à Château-Richer, autrefois de Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance une heure trente avant la liturgie, soit de 9h30 à 11h. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil sa fille Johanne, ses petits-enfants: Jean-Philippe Paquet (Véronique Rancourt) et Marie-Andrée Paquet (Pierre Asselin); ses arrière-petits-enfants: Joshua Asselin, Samuel Paquet et Elliot Asselin; ses sœurs, beau-frère et belles-sœurs: Solange (feu Léo Tanguay), Yolande (feu Justin Tanguay), Louiselle, feu Rémi (Madeleine Bisson), feu Gervais (Huguette Racine, André Bergevin), et il était le frère de feu Yves (feu Aline Audet), feu Yvan et feu Pauline. Il est allé rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Hilaire qui sont tous décédés. Il quitte également ses grands amis(es) Huguette et Bob Demers ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel du Manoir du Château ainsi que toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur accompagnement et leur grande humanité. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/