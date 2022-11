Exposition aux écrans: certains bienfaits notés chez les enfants en bas âge

S’il est conseillé de limiter le temps d’écran, une utilisation bienveillante des tablettes et appareils numériques peut tout de même avoir des impacts positifs sur l’apprentissage des enfants de moins de cinq ans, selon une étude de la Société canadienne de pédiatrie.

• À lire aussi: Les jeunes sont préoccupés par leur temps d’écran

Presque tous les enfants canadiens sont exposés à des écrans à l’âge de deux ans et seulement 15 % des bambins de trois et quatre ans respectent les directives qui préconisent moins d’une heure d’écran par jour.

La télévision, les tablettes et les plateformes vidéo comme YouTube sont plus souvent privilégiés chez les moins de cinq ans, des appareils qui ont été encore plus utilisés pendant la pandémie de COVID-19.

Le vidéobavardage interactif et l’heure du conte virtuelle sont d’ailleurs deux activités bénéfiques qui sont ressorties durant la crise sanitaire, d’après le Groupe de travail sur la santé numérique.

Ces deux activités auraient ainsi montré des progrès pour l’apprentissage de nouveaux mots chez les jeunes enfants, même si les échanges directs avec les adultes restent un moyen à privilégier.

«Un contenu de qualité peut accroître les aptitudes sociales et langagières de tous les enfants de deux ans et plus, et être particulièrement bénéfique aux enfants qui vivent dans la pauvreté ou sont autrement défavorisés», est-il notamment possible de lire dans le rapport.

Certaines applications et jeux peuvent aussi avoir des bienfaits sur un enfant surexcité ou angoissé, mais permettraient également de venir favoriser l’activité physique.

La Société canadienne de pédiatrie a tout de même rappelé l’importance de limiter le temps d’écran des enfants, d’être présent lorsqu’un bambin utilise un appareil numérique et de donner l’exemple d’une utilisation saine des écrans en tant qu’adulte.