CAUCHON, Denyse Bédard



Au CHSLD Les Jardins du Haut St- Laurent, le 5 novembre 2022, est décédée madame Denyse Bédard, épouse de feu monsieur Camille Cauchon, fille de feu madame Germaine Blouin et de feu monsieur Marcel Bédard. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Denyse laisse dans le deuil ses enfants: Bruno (Lynda Fiset), Vincent (Kathy Cauchon), Marc (Linda Drouin), Lyse (Martin Caron) et Dominique (Bruno Gagnon); ses petits-enfants: Rachel, Justine et Christopher; Philippe, Patrick et Amanda; Antoine et Anne-Sophie; Camille et Louis-Charles; son frère Giles; sa soeur Micheline (Jacques); ses beaux-frères Jacques (feu Claire) et Paul (feu Gisèle); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Camille, ses frères: Roland, Michel (Pierette) et ses beaux-frères et belles-sœurs: Marie-Marthe (Roméo), Henri-Paul (Françoise), Raymond (Monique), Thérèse et Hélène. La famille remercie sincèrement le personnel des soins du CHSLD Les Jardins du Haut St-Laurent. La famille invite parents et amis à visionner la cérémonie en direct ou en différé en cliquant sur le bouton "visionner la cérémonie", que vous trouverez dans l'avis de décès du site de la maison funéraire.