LAPOINTE, Sylvie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 novembre 2022, à l'âge de 58 ans est décédée madame Sylvie Lapointe, conjointe de monsieur Réjean Gagnon. Elle était la fille de Gaston Lapointe et de Lucille Drolet (André Gagné). Elle demeurait à Lévis. Outre son conjoint et ses parents, elle laisse dans le deuil sa fille Mélodie; ses sœurs: Line et Manon; ses beaux-parents: feu Rosario Gagnon et Monique Deschênes; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Jacynthe, Diane (Dominic Turgeon) et Isabelle (Dany Labbé); ses neveux et nièces: Yannick Couillard ((Mélissa Pascal) et leur fils Nethen), Jessica Couillard et Alicia Dubois; ses neveux et nièces de la famille Gagnon: Sébastien Lafond (Annie Audet (et leurs enfants: Daphné et Emmie-Rose)), Olivier Lafond (Jessica-Amélie Fournier (et leurs fils: Louis-Thomas et Félix)), Francis Lafond, Gabriel Turgeon ((Meggy Lamontagne) et leur fille Madisson), Frédéric Turgeon ((Maude Arseneault) et leurs enfants: Julia, Camille et Antoine)), Luc Turgeon, Julien Labbé, Benoît Labbé et Étienne Labbé; ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Bloc D des soins intensifs en traumatologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.