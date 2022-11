CLOUTIER, Jean-Paul



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 14 novembre 2022, est décédé à l'âge de 84 ans et 3 mois monsieur Jean-Paul Cloutier époux de dame Gilberte Chouinard. Il était le fils de feu Amédée Cloutier et de feu Germaine Roy. Il demeurait à Québec et autrefois à Saint-Jean-Port-Joli, L'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances à lale vendredi 25 novembre, de 14 h à 21 h., jour des funérailles, de 12 h à 13 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière sous les étoiles. Il laisse dans le deuil son épouse bien- aimée Mme Gilberte Chouinard; ses enfants: Yves (Brigitte Morin), Claudine (Léodore Gravel); ses petits-enfants: Marie-Soleil (David Lessard), Caroline (Raphaël Germain), Gabriel, Frédérick. Il était le frère et le beau-frère de: Jeannine (feu Louis-Marie Jean), Rose (feu Clément Dumas), Marc-Henri (Corinne Bourcier), Madeleine (Michel Chouinard), Lucien (Rachel Bourgault), feu Monique (feu Gilles Bernier), Catherine (Marc Beaulé), Ginette (feu André O'Hearn). De la famille Chouinard, il était aussi le beau-frère de: feu Marie-Rose (feu Joseph-Louis Leblanc), Carmelle (feu Georges Gamache), feu Roger (feu Alice Lemieux), feu Jacqueline (feu Bertrand Leclerc), feu Raymond, feu Françoise (feu Marcel St-Pierre), Maurice, feu Camille, Pierrette (Gilles Chamard), Claudette, Huguette (Jean Valiquette), Gilles (Rose-Hélène Dubé). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les médecins et tous les membres du personnel soignant de l'hôpital Laval pour leur dévouement, le support à la famille et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Don en ligne : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront aussi disponibles au salon.