POULIN, Thérèse Bernard



A l'Hôtel-Dieu de Lévis le 5 novembre 2022 à l'âge de 88 ans, est décédée madame Thérèse Bernard, fille de feu Josaphat Bernard et de feu Joséphine Poulin et l'épouse de feu Jean-Noël Poulin. Elle demeurait à Lévis (secteur Charny). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bernard (Marthe Drapeau), Richard (Josée Côté), feu Roger (Dominique Michaud); ses petits-enfants: Laurie-Maude, Jean-Robert, Léa-Jeanne, Charles-Émile, Isabelle et Andrée-Anne; son arrière-petite-fille Hope (fille de Laurie-Maude et de Kévin). Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Gilberte (feu Réal Bernard), feu Laurianne (feu Jean-Paul Bolduc), feu Charles-Auguste (feu Gabrielle Soucy), feu Jean-Marie (feu Juliette Jacques), feu Gaston (feu Doris Fournier), feu Ghislaine (feu Charles-Eugène Rancourt), Denis (Louiselle Vachon), feu Paulin (Laurette Veilleux), Fabien (Pauline Doyon), feu Jacques (Ève-Reine Vachon), feu Gabriel (feu Hélène Beaudoin), feu Maurice (Andrée Dutil), Michel (Monique Thibodeau), Josette (Gilles Drolet). De la famille Poulin, elle était la belle-sœur de: feu Simone (feu Lionel Veilleux), feu Rachel (feu Jean-Marie Drouin), feu Hervé (Thérèse Prentis), Réjeanne (feu Yves K. Laflamme), Clément (Monique Marcil). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance à tout le personnel de la Résidence Cœur de Marie et de l'Unité des Soins Palliatifs de L'Hôtel-Dieu de Lévis pour l'excellence des soins prodigués à notre mère. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à l'association d'Alzheimer de Chaudière-Appalaches. 1-888-387-1230 poste 1. Des Formulaires seront disponibles au complexeLa famille recevra les condoléances au complexele vendredi 25 novembre 2022 et 19h à 22h, le samedi 26 novembre de 8h30 à 10h30.