MIVILLE, Micheline



Au C H U Pavillon Hôpital Saint-Sacrement, le 18 octobre 2022, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédée madame Micheline Miville, épouse de feu monsieur Jacques Lachance, fille de feu madame Yvonne Drolet et de feu monsieur Arthur Miville. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 13 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles à 14 h 45. Elle laisse dans le deuil ses deux fils : Jean-Guy Lachance (Lucette Gingras) et Daniel Lachance (Danielle Lessard); ses petits-enfants : Steve, Kevin, Alexandra, Maxim et Mathieu; sa soeur Huguette; sa voisine et amie Denise Arseneault (feu Robert Lévesque) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousin(e)s, voisin(e)s et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs : Henri-Paul (feu Fernande Fortin), Yvonne (feu Roméo Gaumond), Roméo (Louisette Drouin), Jacqueline (feu Edmond Tremblay), Marcel (feu Emma Lapierre), Jean-Claude (Fernande Lessard) et Robert; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lachance: Alfred (Fernande St-Jean), Madeleine (feu Gérard Jacques), feu Benoît (Nicole Côté) et Jean-Marie (Élizabeth Collins). La famille remercie le docteur Robert Gravel pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec, Québec, téléphone : 418 683-2323, courriel : oes@operationenfantsoleil.ca, site web : www.operationenfantsoleil.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.