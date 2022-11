POIRIER, Richard



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 11 novembre 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Richard Poirier, époux de madame Carole Simoneau. Il était le fils de feu madame Antonia Lebrun et de feu monsieur Roger Poirier. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifet de là au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Poirier laisse dans le deuil son épouse madame Carole Simoneau; ses enfants: Marie-Claude (Martin Paquet) et Annie (Stéphane Le Rossignol); ses petits-enfants: Charles-William, Raphaël et Coralie; ses sœurs: Jeanne D'Arc (feu Jean-Pierre Miller), Rina (Régent Godin), Michelle (Rosaire Journault), Monique et Chantal (Jocelyn Delisle); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simoneau: Jean-Claude (feu Madeleine Auclair, Jeanne-Mance Levesque), Claudette (feu Camille Paquet), Andrée (Roger Tremblay), Lili (feu Camil Boivin), Louis-Jean (Lise Tanguay) et Jocelyn (Francine Vézina); ses filleules: sa sœur Chantal, Nathalie Miller et Julie Graham ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Raymonde Poirier. Un remerciement spécial au personnel du département de la dialyse et du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Rein 2300 boul. René Lévesque ouest Montréal, QC H3H 2R5 rein.ca, 1-800-565-4515