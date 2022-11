LEBEL, Laurent



Au CHU de Québec - CHUL, le 9 novembre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Laurent Lebel, époux de madame Jocelyne Dubreuil, fils de feu madame Germaine Huot et de feu monsieur Alphonse Lebel. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Jocelyne Dubreuil, il laisse dans le deuil ses filles: France (David Gair), Julie (Roberto Jiménez Caraveo); ses petits-enfants: Émilie Lebel (James Kidder), Louis Lebel (Camille Germain), Charles Gair et Joséphine Rodriguez-Lebel; son arrière-petite-fille Marie-Laurence Kidder. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: Céline (Guy Robitaille), Andrée (Paul-Henri Lamontagne), Jean (Irène Laverdière), Robert T (Denise Gaumond) et Marc (Francine Lavoie); ses beaux-frères et belles-soeurs: Diane (Harold Gaboury), Ginette (Luc Tremblay) et Bruno (Guylaine Trachy). Il était le frère de feu Denis (Hélène Corriveau) et le beau-frère de: feu Micheline (Normand Plante), feu Jean-Claude, feu Renald et feu Sylvianne. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h 30 à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Ste-Hénédine de Beauce à une date ultérieure. La famille tient à remercier le Dr Yves Caumartin, la Dre Annie Lemieux et le personnel de l'unité de cardiologie du CHUL pour leur présence attentive et dévouée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cœur et AVC (www.coeuretavc.ca)