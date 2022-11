Mercredi, le Canada affrontait la Belgique à la Coupe du monde, alors dans le cadre de cette compétition mondiale, j’ai profité de l’occasion pour aller voir nos vedettes montantes à la Compétition des Centres nationaux de développement féminin qui se tient présentement au Complexe Multi-Sports de Laval. La compétition réunit les trois centres de développement nationaux EXCEL féminin basés en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

Photos Pierre-Paul Poulin

Le tir de pénalité raté par le joueur canadien Alphonso Davies et son tir sur le retour qui a manqué totalement le filet ont jeté la consternation dans les membres de l’Équipe du Québec.

Haden Thomas, Sariyah Bailey et Jayme Bialik font partie du centre basé en Colombie-Britannique.

Janet Okeke, Jade Bordeleau, Felicia Roy et Coralie Lallier, de l’Équipe du Québec, ont été sélectionnées au sein de l’Équipe du Canada U17.

Les parents jouent un rôle important dans le développement de leurs filles alors qu’on aperçoit Karine Gagnon et sa fille, Sandrine Brault, ainsi que Savannah Chenail et sa mère, Annie Girard.

Les entraîneurs Felix Sauvestre et Jesse Acteson sont entourés de Laurina Bilombo, Alex MacKay, Christina Salama, Jasmine Lim et Evelyn MacKay.

Vincent Mouton, adjoint au développement et aux programmes de Soccer Québec, est en compagnie d’Elom Defly, responsable des communications.

L’objectif du programme est de permettre aux joueuses-élèves, dont Rosalie Olou, Léa Larouche, Florianne Jourde et Esther Brossard, de viser la meilleure conciliation possible de leurs objectifs sportifs et scolaires.

Avant leur match de mercredi, Laurence Leblanc, Karolanne Lafortune, Abygaelle Normand et Erika Gariépy ont regardé le match Canada-Belgique.

Les dirigeants de Soccer Québec, Olivier Plante, Luis R. Galvez, Nathanaël de Wilde, Maryse Castonguay, Pierre Marchand, président, Martin Des Groseilliers, Sonia Denoncourt et Mathieu Chamberland, ont regardé le match du Canada ensemble.