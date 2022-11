La consécration pour Kevin Mital

L’année de rêve de Kevin Mital se poursuit. Ce soir, il est devenu seulement le deuxième joueur du Rouge et Or à remporter le prestigieux trophée Hec Crighton décerné au joueur par excellence au pays.

Après avoir chamboulé une partie du livre des records de son équipe et du RSEQ, le dynamique receveur de passes a vu sa saison de rêve être récompensée en marge du Gala des étoiles canadiennes hier soir, au RBC Place de London.

« On va passer la gratte samedi, a lancé Mital devant toute la salle en recevant son prix. 2022 va être une année que l’on va se rappeler toute notre vie. »

L’athlète âgé de 23 ans a dominé au Canada en ce qui concerne les réceptions et les verges, captant 58 passes pour 751 verges en huit matchs. Il a aussi établi un record du RSEQ avec ses 12 touchés.

« Passer la gratte c’est une expression qu’on a sortie après la Dunsmore et à date ça se porte bien. Tout l’équipe on est sur la même longueur d’ondes. On sait ce qu’on s’en va faire samedi et on est confiant », a précisé le numéro 8 en entrevue avec les médias par la suite.

« On va ramener la Coupe »

Impossible de le contredire. De la confiance, il en a à revendre. Il s’est même avancé à dire que l’équipe ramènerait la Coupe Vanier à l’Université Laval.

« C’est le seul football qui se joue encore au Canada. Tous les yeux sont sur nous. Tous les anciens sont derrière nous. Le monde de Québec. Les Remparts nous diffusent. [...] On ne veut pas décevoir notre monde. On va ramener la Coupe à Québec, ça c’est sûr. »

Un seul joueur dans l’histoire du Rouge et Or a reçu ce titre dans le passé, soit Benoit Groulx en 2008. Groulx portait lui aussi le numéro 8.

« C’est gros. Mais comme je dis, je vais le savourer quand je vais avoir une bague et qu’on va tout avoir réglé », a dit Mital en faisant référence au match de la Coupe Vanier.

Il est seulement le troisième receveur de passes à se mériter un tel honneur depuis 1995. Sept joueurs évoluant à cette position ont vu leur nom être gravé sur le Hec Crighton en 55 ans.

Glen Constantin, candidat au titre d’entraîneur-chef de l’année, et Nathaniel Dumoulin-Duguay, en lice comme joueur de ligne de l’année, ont mordu la poussière.

Une autre recrue du Québec brille

Le titre de recrue par excellence au pays reste au Québec pour une troisième année consécutive. Après Jeremy Murphy et Jaylan Greaves chez les Stingers de Concordia, c’est au tour du quart-arrière des Redbirds de McGill Éloa Latendresse-Regimbald de recevoir l’honneur.

Le joueur de 20 ans a notamment cumulé des gains aériens de 2004 verges cette saison, ce qui lui vaut le cinquième rang au pays.

« C’est quand même le fun de finir avec un beau trophée de même. Et ça fait juste commencer pour l’année prochaine », a-t-il dit en remerciant sa ligne offensive et ses receveurs de passes.

Farinaccio couronné

Véritable cauchemar pour les quarts-arrière du Québec, Nicky Farinaccio a vu son excellent travail être récompensé avec le Trophée des Présidents remis au joueur défensif par excellence.

Cette saison, le secondeur a réalisé 10,5 sacs du quart et 33,5 plaqués dont 12 pour des pertes de terrain.

Farinaccio étant absent du gala, c’est son entraîneur Marco Iadeluca qui a accepté le prix.

Des étoiles partout

Pas moins de sept joueurs du Rouge et Or ont trouvé une place sur l’une des deux équipes d’étoiles canadiennes.

Arnaud Desjardins (quart-arrière), Kevin Mital (receveur), Nathaniel Duguay-Dumoulin (bloqueur), Nicolas Guay (centre), Jean-William Rouleau (plaqueur défensif), Christophe Beaulieu (demi-défensif) ont élu domicile sur la première équipe d’étoiles. Le secondeur Alec Poirier se retrouve sur la deuxième équipe d’étoiles.