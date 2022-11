Le top 100 des meilleurs thèmes musicaux aux États-Unis

Le magazine «Rolling Stone» a dressé un top 100 des meilleurs thèmes musicaux de l’histoire de la télé américaine.

Des titres sonneront des cloches aux plus jeunes, comme «Game of Thrones», «The Walking Dead» ou «Stranger Things», alors que pour les autres ce sont leurs parents qui risquent de se remémorer de bons souvenirs avec ces musiques d’ouverture.

C’est le thème de la série «The Jeffersons», diffusée à CBS, de 1975 à 1985, qui décroche la palme avec son chant gospel donnant le goût de danser.

Les productions «The Brady Bunch» et «Gilligan’s Island» sont à égalité en deuxième position, suivie de «Sanford and Son».

D’autres séries plus contemporaines comme «Game of Thrones» (11e), «Cheers» (13e), «The Wire» (14e), «Mission : Impossible» (15e), «The Simpsons» (18e), The Sopranos» (19e), «Star Trek» (24e), «Succession» (25e place), «Miami Vice» (32e), «The Addams Family» (33e), «The Dukes of Hazzard» (34e), «Twin Peaks (35e), «The Golden Girls» (38e), «The X-Files» (39e), «Sex and the City» (41e), «Law & Order (43e), «Gilmore Girls (45e), «Orange is the new Black» (47e), «The Love Boat (48e) et «Sesame Street» (50e) se hissent tant les 50 premières positions.

L'autre moitié inclut des titres comme «Lost» (54e), «M.A.S.H.» (55e), «Seinfeld» (56e), «Dawson’s Creek» (67e), «Full House» (69e), «Parks and Recreation» (71e), «Moonlighting» (74e), «Buffy the Vampire Slayer» (75e), «Tonight Show Starring Johnny Carson» (76e), «Scooby-Doo» (77e), «Mad Men» (79e), «Dallas» (85e), «The Flintstones» (86e), «The Big Bang Theory» (87e), «Stranger Things» (88e), «The Walking Dead» (90e), «I Dream of Jeannie» (93e), «CHiPs» (96e) et «Three’s Company» (98e).

ENCADRÉ

Top 10 des meilleurs thèmes musicaux à la télé selon «RollingStone»:

1- «The Jeffersons» (CBS, 1975-1985)

2- «The Brady Bunch» (ABC, 1969-1974) et «Gilligan’s Island» (CBS, 1964-1967)

3- «Sanford and Son» (NBC, 1972-1977)

4- «Crazy Ex-Girlfriend» (CW, 2015-2019)

5- «Mister Rogers Neighborhood» (PBS, 1968-2001)

6- «The Twilingt Zone» (CBS, 1959-1964)

7- «The Fresh Prince of Bel-Air» (NBC, 1990-1996)

8- «Friends» (NBC, 1994-2004)

9- «The O.C.» (Fox, 2003-2007)

10- «Too Many Cooks» (Adult Swim, 2014)