Les spectacles de retour à l’Agora en 2023

Le retour des spectacles à l’Agora de Québec est confirmé en 2023 grâce à une relance des activités réussie, l’été dernier, et à une cohabitation enfin harmonieuse entre les artistes rock et les résidents du quartier.

Contrairement à l’époque où les décibels et le comportement des spectateurs indisposaient le voisinage lorsque de grands noms du rock et du heavy métal accostaient sur la scène du Port de Québec, les concerts des groupes A Day To Remember et NOFX, présentées en juillet et en septembre, n’ont pas suscité de plaintes.

« Ce fut somme toute positif, même si nous avions des réticences. D’après ce que les résidents nous ont dit, il n’y a pas eu d’inconfort », a fait savoir le président du Conseil de quartier, Alain Samson.

Une meilleure gestion du son sur le site et de l’entrée et sortie du public a fait une grande différence, a-t-il ajouté.

55 000 spectateurs en 2022

À l’origine du retour d’une programmation d’événements à l’Agora, le directeur de l’Association des gens d’affaires du Vieux-Port de Québec, Richard Samson, a indiqué que le promoteur Karl-Emmanuel Picard cherchait à attirer des vedettes internationales en 2023, mais qu’il n’est pas question de présenter « quatre soirs de rock » durant la même fin de semaine.

Durant son été de relance, l’Agora a reçu 13 événements qui ont attiré 55 000 personnes durant 26 soirées, dont la SuperFrancoFête, des festivals de musique, des spectacles d’humour de ComediHa!, de la danse et du basketball 3 contre 3.

« 55 000 personnes, ça démontre qu’il a y a de l’intérêt », a déclaré le patron du Port, Mario Girard.

Harmonium symphonique l’été prochain ?

La programmation 2023 pourrait ressembler à celle de 2022. Le retour du basketball et du festival Folk Expression seraient confirmés et tout indique que la SuperFrancoFête reviendra, tout comme le Festival celtique.

En conférence de presse, hier, Richard Samson a laissé entendre que le spectacle Harmonium symphonique est aussi dans la mire des responsables de l’Agora.

« On veut renouveler nos acquis et développer la production télé comme on a fait (SuperFrancoFête, Belle et Bum). J’aimerais beaucoup aussi travailler l’événementiel. On pense à une activité comme Bordeaux fête le vin. »