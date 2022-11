L’Océanic bien reposé pour les Cataractes

RIMOUSKI - Au cœur d’un calendrier fort chargé au cours des dernières semaines, l’Océanic de Rimouski a enfin pu profiter de quatre jours d’entraînement cette semaine pour se préparer à son affrontement de vendredi contre les Cataractes à Shawinigan.

C’est donc une équipe bien reposée qui se pointera en Mauricie avec l’intention de revenir au Bas-Saint-Laurent avec les deux points de classement. « Cela a fait du bien. On a pu doser nos entraînements, les varier, les individualiser. Nous sommes passés à travers des ateliers mentaux et beaucoup de gym que nous n’avions pas pu faire depuis un bout de temps », a indiqué l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Jamais facile à Shawinigan

Le pilote espère voir sa troupe bien reposée saisir l’occasion de continuer d’améliorer son jeu collectif. « Ce n’est jamais facile de jouer à Shawinigan. C’est une équipe avec un des meilleurs 20 ans du circuit en William Veillette qui a déjà 17 buts. Il faut être prêt à jouer un fort match. Ils ont joué un très beau match serré mercredi (victoire de 2-0 face au Drakkar) ».

Des retours et des retours prochains

L’Océanic pourra compter sur les retours de l’attaquant de 20 ans, William Dumoulin et du défenseur de 19 ans Mathis Gauthier vendredi soir. Le premier est remis d’une blessure tandis que le second avait dû s’absenter pour assister à des funérailles dans sa famille.

Encore plus intéressants, les blessés à long terme Luke Coughlin et Xavier Filion s’approchent d’un retour au jeu. « Je ne sais pas si ce sera en fin de semaine ou la semaine prochaine, mais on parle maintenant d’absences au jour le jour et non plus en termes de semaines. C’est intéressant parce que ce sont deux gars d’impacts dans notre alignement », a précisé Serge Beausoleil, jeudi midi.

Un surplus de 20 ans

Coughlin, un espoir pour le prochain repêchage de la LNH, n’a pas joué un seul match cette saison. Filion était au sommet des pointeurs de l’équipe au moment de sa blessure, au 9e match de la saison. « Nous avions cinq trios et huit défenseurs à l’entraînement cette semaine. C’est plaisant », a déclaré Serge Beausoleil.

Questionné à propos de ses plans avec quatre joueurs de 20 ans disponibles lors du retour de Filion, Serge Beausoleil a répondu qu’aucune décision ne serait prise avant les Fêtes. « On va y aller aux performances des joueurs ».

En bref

Jude Campbell soigne toujours une blessure subie lors d’un combat tandis que Quinn Kennedy a été blessé lors du dernier match à Bathurst et ne sera pas disponible vendredi.

Maxim Coursol devra porter une visière complète pendant quelque temps après s’être fait fracturer le nez sur le coup qui a valu une suspension de trois matchs à Josh Henneberry, du Titan.