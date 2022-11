Maripier Morin confie avoir envisagé le suicide alors qu'elle était enceinte

Lors de son passage au balado d’Étienne Boulay, portant le titre Chiller chez Boulay, Maripier Morin a fait plusieurs révélations touchantes.

Pendant l’entrevue qui est disponible dans le plus récent épisode du podcast et qui a une durée de plus d’une heure, la nouvelle maman et l’ancien joueur de football ont fait le tour de plusieurs sujets importants dont les problèmes de consommation, la dépendance, mais aussi, le suicide.

D’emblée, étant sobre depuis plus de deux ans, et expliquant en détail son cheminement ardu pour se rendre jusqu’à la sobriété, Maripier Morin trouvait important de mentionner ne pas vouloir être prise en pitié.

Elle a même dit que les événements de 2020 que l’on connait lui ont apporté beaucoup de bien.

«Ça a amené tellement de positif à ma vie [...] Ça faisait des années que je souffrais. Et quelqu'un qui ne va pas bien, c'est rare qu'il fait du bien autour de lui», a-t-elle avoué.

Éventuellement, Étienne Boulay et son invitée ont abordé le sujet du suicide et c’est à ce moment que l’actrice qui brille dans le film Arlette s’est confiée avec une vulnérabilité poignante :

« Quand j'étais enceinte, on est déménagé et il y avait ben de la job à faire. Acheter des meubles, peinturer, les planchers, tout ça. Tout le long que j'ai été active et que j'avais des projets, ça allait. Mais à la fin de ma grossesse, à huit mois, je suis tombée parce qu'il n'y avait plus de projets et ce n'est pas bon pour ma santé mentale de ne rien faire. Et je me suis dit que ce serait mieux que ma fille ne m'ait pas comme mère. Donc je contemplais l'idée...», a-t-elle révélé, la gorge nouée par l’émotion.

«Je pense que c'est ce qui me touche autant. C'est d'avoir eu cette idée-là et aujourd'hui je l'ai dans les bras [sa fille] et mon Dieu, quelle erreur ça aurait été! Mais quand tu es dans la souffrance de même... »

Capture d'écran

Ayant connu de grands tourments similaires, Étienne Boulay a rebondi sur la réponse de Maripier en avouant être passé par là, lui aussi. Il a raconté avoir eu des idées noires après avoir promis à sa fille qu’il serait un meilleur père. Or, il a rechuté deux jours suivant cette promesse. C’est pendant cette période que le suicide lui a traversé l’esprit.

Capture d'écran

L’entrevue qui est grandement riche en émotions et en révélations touchantes est disponible sur toutes les plateformes ainsi que sur la chaîne YouTube d’Étienne Boulay.

Si vous avez des pensées suicidaires, sachez que vous n’êtes pas seuls. Pour obtenir de l’aide, vous pouvez téléphoner au numéro suivant afin d’être écouté : 1-833-456-4566