Un jeune de 19 ans tué à Outremont: deux hommes dans la vingtaine arrêtés et accusés

Trois semaines après le meurtre d’un jeune de 19 ans aux abords d’un parc d’Outremont, la police a arrêté deux suspects qui ont comparu jeudi au palais de justice de Montréal.

Olivier Ledezma Theron, 25 ans, a formellement été accusé de meurtre au deuxième degré, tandis que Nils Ovesson, 21 ans, fait face à un chef d’accusation d’homicide involontaire.

L’air penaud, les deux Montréalais ont brièvement comparu par visioconférence en lien avec la mort du jeune de 19 ans, Philippe-André Graton, survenue le 6 novembre dernier.

Selon la police de Montréal, une altercation se serait produite entre plusieurs individus. M. Graton aurait ensuite été poignardé. Dans un état critique, il a été transporté à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures.

Détention

Présent pour la comparution de son fils, Marco Ledezma semblait désemparé.

« C’est un cauchemar, a commenté le père de Ledezma Theron. Mon fils, c’est un artiste, il écrit et compose de la musique. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. »

Comme il est accusé de meurtre, Theron restera détenu jusqu’à nouvel ordre.

De son côté, Ovesson reviendra à la cour la semaine prochaine pour qu’une date d’enquête sur remise en liberté soit fixée.

En attendant, les deux accusés se sont vu interdire toute communication avec deux témoins potentiels dans le dossier.

Victime aimée

Dans un avis de décès, la victime a été décrite comme un jeune homme charismatique, courageux et loyal.

« Philippe était heureux et débordait d’idées et de projets d’avenir », peut-on lire dans l’avis de décès qui rappelle à quel point il était aimé de sa famille et de ses nombreux amis.

Le meurtre avait également causé de l’inquiétude dans ce quartier d’habitude paisible.

Plusieurs résidents avaient confié au Journal être préoccupés par les plus nombreux regroupements tardifs dans le secteur, même si aucun ne se doutait qu’un meurtre surviendrait un jour.

Il s’agissait du 33e meurtre à survenir sur l’île de Montréal depuis le début de l’année.